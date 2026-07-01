|26.Jul.2026
| Rust: Amiga-Fast-File-System-Bibliothek affs-read 0.3.2
Beim Programmieren in Rust für AmigaOS 3.x besteht das Problem, dass diese Programmiersprache zwar ein experimentelles (Tier-3-) Target namens m68k-unknown-none-elf gibt, welches es erlaubt, über das offizielle LLVM-m68k-Backend nativen Code für diese Motorola-Prozessoren zu generieren - aber es ist ein sogenanntes Bare-Metal-Target, es gibt keine Standardbibliothek dafür.
Mit dem entsprechend dafür ausgelegten Amiga-Fast-File-System-Crate "affs-read" unter dem Titellink - "Crates" sind bei Rust die kleinsten Kompilierungseinheiten des Quellcodes, also etwa Bibliotheken - können Amiga-Diskettenabbilder ohne Standardbibliothek und dynamische Heap-Allokationen direkt auf Bare-Metal-Systemen ausgelesen werden. (snx)
[Meldung: 26. Jul. 2026, 07:45] [Kommentare: 0]
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