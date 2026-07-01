amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
26.Jul.2026



 Rust: Amiga-Fast-File-System-Bibliothek affs-read 0.3.2
Beim Programmieren in Rust für AmigaOS 3.x besteht das Problem, dass diese Programmiersprache zwar ein experimentelles (Tier-3-) Target namens m68k-unknown-none-elf gibt, welches es erlaubt, über das offizielle LLVM-m68k-Backend nativen Code für diese Motorola-Prozessoren zu generieren - aber es ist ein sogenanntes Bare-Metal-Target, es gibt keine Standardbibliothek dafür.

Mit dem entsprechend dafür ausgelegten Amiga-Fast-File-System-Crate "affs-read" unter dem Titellink - "Crates" sind bei Rust die kleinsten Kompilierungseinheiten des Quellcodes, also etwa Bibliotheken - können Amiga-Diskettenabbilder ohne Standardbibliothek und dynamische Heap-Allokationen direkt auf Bare-Metal-Systemen ausgelesen werden. (snx)

[Meldung: 26. Jul. 2026, 07:45] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.