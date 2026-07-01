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|26.Jul.2026
Krzysztof Śmiechowicz
| AROS: Quartalsbericht zur Weiterentwicklung der 64-Bit-Variante (ABIv11)
Unter dem Titellink setzt Krzysztof 'deadwood' Śmiechowicz seinen Bericht zur Entwicklung der ABIv11-basierten 64-Bit-Variante von AROS fort. So sei mit dem funktionierenden NVidia-Treiber nun das letzte größere Hardware-Puzzle-Teil an seinem Platz, womit man im Vergleich zur 32-Bit-Variante nicht nur gleichgezogen sei mit der nun erreichten 2D- und 3D-Hardware-Beschleunigung, sondern auch über eine weit bessere OpenGL-Unterstützung verfüge. Dieses eröffnete Potential beziehe sich neben mehr Spielen auch darauf, dass der Web-Browser Odyssey oder Wiedergabeprogramme wie der MPlayer künftig ebenfalls Hardware-Beschleunigung nutzen könnten. Daneben sei eine Reihe von Software portiert worden, darunter viele Spieleklassiker vom PC durch Andrzej Subocz.
Als Ausblick ist für September/Oktober die Veröffentlichung einer AROS-Version geplant, mit welcher der Umzug auf 64 Bit vollendet werden soll. Hierfür sollen letzte größere Fehler bereinigt, die Unterstützung von Dingen wie USB3 oder der EmuV0 aufpoliert und soviel an als unterstützt verifizierter Hardware zur Liste hinzugefügt werden wie möglich. Insofern werde viel getestet werden müssen, und je mehr Unterstützer sich diesbezüglich fänden, desto mehr davon könnte für besagte Herbstveröffentlichung erreicht werden. (snx)
[Meldung: 26. Jul. 2026, 07:45] [Kommentare: 3 - 26. Jul. 2026, 14:14]
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