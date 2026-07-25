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|26.Jul.2026
| MorphOS-Storage-Uploads bis 25.07.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 25.07.2026 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
TelegramAmiga_0.0.6.lha Communication TelegramAmiga_0.0.6.lha Pragtical_3.8.7.lha Development/Tools Pragtical_3.8.7.lha MorphUAE_1.0.lha Emulation Amiga emulator for MorphOS PlantsVsZombies_0.1.27... Games/Action A cross-platform commun... AstralGame_4.20.lha Games/Misc This esoteric app you c... StuntCarRemake.lha Games/Race StuntCar remake, MorphO...(snx)
[Meldung: 26. Jul. 2026, 07:46] [Kommentare: 0]
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