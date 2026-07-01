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27.Jul.2026



 Amiga-Disassembler mit Emulator: Aira Force 0.10.0 (Windows, Linux, macOS & RPi)
Aira Force von Howard Price ist ein Disassembler für Amigaprogramme unter Windows/64-Bit, Windows/32-Bit, macOS, Linux/64-Bit und dem Raspberry Pi, der auch als ein (OCS-) Amiga-Emulator und -Debugger agiert (amiga-news.de berichtete). Version 0.10.0 (Video) bietet vor allem Verbesserungen bei der Emulation und der Benutzeroberfläche.

Highlights der neuen Version 0.10.0:
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