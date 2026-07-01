|27.Jul.2026
| Amiga-Emulator: WinUAE 6.1.0, Betaversion 10 für macOS und Linux
Stefan Reinauers jüngste Testversion des beliebten Amiga-Emulators WinUAE für macOS und Linux, die heute veröffentlichte Betaversion 10, vereint die Änderungen aus der Windows Beta 10 mit 37 weiteren Commits, die die Funktionsparität mit Unix und macOS sowie die Paketierung, Konfiguration, Fehlerbehebung und Hardware-Integration verbessern. (dr)
[Meldung: 27. Jul. 2026, 22:08] [Kommentare: 0]
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