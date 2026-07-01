Passwortmanager: LumiPass 1.3 für AmigaOS 3.2

LumiPass von Matthias Münch ist ein nativer Passwortmanager mit integriertem Authenticator für AmigaOS 3.2 mit vollständiger MUI-3.8-Oberfläche. Die verschlüsselte .lumi-Datenbank nutzt die sogenannte ChaCha20-Poly1305-Verschlüsselung mit PBKDF2- oder Argon2id-Schlüsselableitung; optional lässt sich eine Schlüsseldatei als zweiter Faktor einbinden. Import und Export im KeePass-Format ermöglichen die parallele Nutzung mit KeePassXC und anderen Passwortmanagern auf modernen Plattformen.



Version 1.3 bringt neben optischen Überarbeitungen einen integrierten TOTP/HOTP-Authenticator, der sich im zweiten Karteireiter des Hauptfensters befindet und den Import per otpauth://-URI oder QR-Code-Bild unterstützt. Weitere Funktionen umfassen hierarchische Gruppenstrukturen, Volltextsuche, Passwort- und Diceware-Generator, Passwort-Audit, Auto-Sperre, Zwischenablage-Auto-Clear, ARexx-Port sowie einen optionalen Have-I-Been-Pwned-Leak-Check.



Das Programm unterstützt Deutsch und Englisch und wird mit einem AmigaGuide-Handbuch geliefert. LumiPass ist Freeware und steht als LhA-Archiv unter dem Titellink zum Download bereit. (nba)



[Meldung: 28. Jul. 2026, 13:10] [Kommentare: 0]

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