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|28.Jul.2026
| Buchneuerscheinungen: Amiga-Fachliteratur von Erik Bartmann
Der Bombini Verlag hat zwei neue Fachbücher von Erik Bartmann veröffentlicht, die sich mit der Programmierung und Bedienung des Amiga beschäftigen.
Das "Amiga Programmierbuch" zeigt, wie sich mit dem Cross-Compiler VBCC und der GUI-Bibliothek ReAction native Amiga-Software auf einem modernen PC entwickeln lässt. Behandelt werden Fenster, Menüs und Gadgets bis hin zu Praxisprojekten wie Taschenrechner oder Texteditor; getestet wird in Zusammenarbeit mit Amiga Forever auf einem emulierten Amiga 4000.
Das "Amiga 1200 Buch" umfasst über 700 Seiten und deckt den Bogen von der Einrichtung mit WinUAE, Workbench und WHDLoad bis zur Programmierung in 68020-Assembler und Aztec C ab. Themen wie Intuition, Grafikprogrammierung, Sprites, Sound und Shell-Programmierung werden ebenso behandelt wie die Entwicklung eines eigenen Spiels.
Amiga Programmierbuch: ISBN 978-3-946496-57-1, 32,00 Euro. Amiga 1200 Buch: ISBN 978-3-946496-55-7, 64,00 Euro. Beide Titel sind über den Buchhandel und direkt beim Bombini Verlag erhältlich. (nba)
[Meldung: 28. Jul. 2026, 13:14] [Kommentare: 2 - 28. Jul. 2026, 23:17]
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