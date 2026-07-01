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28.Jul.2026



 Open Transport Tycoon Deluxe: Version 1.0.0 mit Multiplayerfunktion
Der native 68k-Port von OpenTTD, der quelloffenen Neuimplementierung des Klassikers Transport Tycoon Deluxe (amiga-news.de berichtete), hat mit Version 1.0.0 eine erste stabile Fassung erreicht. Als wichtigstes neues Feature wurde eine Netzwerk-Multiplayer-Funktion implementiert. Download der AmigaOS-3.x-Version und weitere Informationen stehen auf GitHub bereit. (nba)

[Meldung: 28. Jul. 2026, 13:30] [Kommentare: 0]
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