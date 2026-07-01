28.Jul.2026









Englisches Print-/PDF-Magazin: Amiga Addict, Ausgabe 44

Die neue Ausgabe 44 des britischen Magazins Amiga Addict ist ab sofort erhältlich. Im Mittelpunkt steht "Return to Blacktooth", die vor 30 Jahren begonnene, aber nie veröffentlichte Fortsetzung des Puzzle-Plattformers "Head Over Heels". Entwickler Colin Porch gibt im Interview Einblicke in Entstehung und Hintergründe des Projekts; zudem enthält die Ausgabe eine vollständige Spielerezension.



Weitere Themen der Ausgabe: der Coverdisk-Titel Tinyus von Abyss, neue Spieletests zu Mike Mech und Cake Rush, Klassiker-Reviews zu Ultimate Soccer Manager und Seek & Destroy, RJ Micals persönliche Erinnerungen an seinen Kollegen Dale Luck, die Ergebnisse des AmiGameJam, eine Einführung in AROS, Rückblick auf die Amiga-40-Feiern beim VCF West sowie ein historischer Überblick über Onlineverbindungen mit dem Amiga.



Amiga Addict 44 ist als Print- und PDF-Version über den Verlag addict.media sowie im britischen Zeitschriftenhandel erhältlich. (nba)



[Meldung: 28. Jul. 2026, 13:40] [Kommentare: 0]

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