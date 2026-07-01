|29.Jul.2026
| Open-Source-Ersatz für Amiga-CD-Dateisystem: ODFileSystem 0.7
Das ODFilesystem von Stefan Reinauer ist ein moderner Open-Source-Ersatz für das Amiga-CD-Dateisystem und unterstützt ISO 9660, Rock Ridge, Joliet, UDF, HFS, HFS+ und virtuelle CDDA-Audiospuren. Die Version 0.7 verbessert die Nutzung großer Datenträger, die Verarbeitung von Audio-CDs, die Workbench-Integration sowie die Kompatibilität mit AmigaOS 4. (snx)
[Meldung: 29. Jul. 2026, 12:22] [Kommentare: 0]
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