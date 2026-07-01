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30.Jul.2026
David Brunet (ANF)


 AROS: Interview mit Krzysztof 'Deadwood' Smiechowicz
Das Online-Magazin Obligement hat ein Interview mit dem sehr aktiven AROS-Entwickler Krzysztof 'Deadwood' Smiechowicz veröffentlicht. Der Programmierer spricht über das Betriebssystem AROS, wichtige Anwendungen, sein Projekt AxRunTime und seine Pläne für die Zukunft. (cg)

[Meldung: 30. Jul. 2026, 21:35] [Kommentare: 1 - 31. Jul. 2026, 08:19]
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