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30.Jul.2026



 Linux: Langzeit-Kernel 5.10.261 für X1000/e5500
Christian 'xeno74' Zigotzky hat den stabilen Langzeit-Kernel 5.10.261 für X1000- und e5500-Systeme veröffentlicht. (cg)

[Meldung: 30. Jul. 2026, 21:37] [Kommentare: 0]
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