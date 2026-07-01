|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|30.Jul.2026
| Linux: Langzeit-Kernel 5.10.261 für X1000/e5500
Christian 'xeno74' Zigotzky hat den stabilen Langzeit-Kernel 5.10.261 für X1000- und e5500-Systeme veröffentlicht. (cg)
[Meldung: 30. Jul. 2026, 21:37] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.