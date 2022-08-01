|30.Jul.2026
| Quelloffenes A4091/A4092-Software-Paket: Version 42.38/42.39
Für ReA4091, den quelloffenen Nachbau von Commodores Fast-SCSI2-Controller A4091, als auch dessen modernen Nachfolger A4092, steht ein ebenfalls quelloffenes Software-Paket zur Verfügung, das AmigaOS-Treiber, ein ROM-Image, ein Test-Programm sowie Software fürs Debuggen des Treibers beinhaltet. Die umfangreichen Neuerungen in den Versionen 42.38 und 42.39 sind den jeweiligen Changelogs zu entnehmen. (cg)
[Meldung: 30. Jul. 2026, 21:40] [Kommentare: 0]
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