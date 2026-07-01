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|30.Jul.2026
Aminet (ANF)
| Menü-Patch: MagicMenu 3.0
24 Jahre nach dem letzten Update stellt AmiKit-Herausgeber Jan Zahurancik ein Update für MagicMenu bereit. Sämtliche Einstellungen, die das Aussehen eines Menüs bestimmen, können nun getrennt für Pulldown- und Popup-Menüs festgelegt werden. Außerdem wurde der Einstellungseditor vollständig in MUI neu geschrieben.
Neu in Version 3.0:
Nicht getestet wurden:
[Meldung: 30. Jul. 2026, 21:48] [Kommentare: 1 - 31. Jul. 2026, 08:47]
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