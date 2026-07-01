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30.Jul.2026
Alinea Computer (ANF)


 USB-C-Netzteil: PowerShark wieder erhältlich
Pressemitteilung: PowerShark, die effiziente USB-C Stromversorgung für deinen Amiga Computer ist in mehreren Farben endlich in höherer Stückzahl verfügbar.


PowerShark ist ein kompakter, effizienter USB-C-Netzadapter, der speziell für Amiga-Computer im Tastaturgehäuse (A500, A600, A1200) entwickelt wurde. Er bietet eine stabile Stromversorgung, die für den Langzeitbetrieb geeignet ist. Zudem kann er mit verschiedenen USB-C-Netzteilen verwendet werden, darunter auch tragbare, batteriebetriebene Ladegeräte. Das Gerät ist klein, leicht und elegant gebaut und in grau oder schwarz für 79,95 Euro verfügbar. (cg)

[Meldung: 30. Jul. 2026, 21:53] [Kommentare: 0]
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