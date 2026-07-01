|31.Jul.2026
| Experimentelle Programmiersprache für den Amiga: exile-lang 1.1.0
Bei Exile handelt es sich um eine neue, noch in Entwicklung befindliche Programmiersprache, welche eine Syntax im Rust-Stil aufweist und letztlich ANSI-C-Code mit dem Ziel Amiga/m68k (Kickstart 1.3, Amiga 500) kompiliert. Zu Entwicklungs- und Testzwecken läuft sie aber auch unter Mac OS und Linux (amiga-news.de berichtete).
Die nun veröffentlichte Version 1.1.0 erweitert die Sprache um vier Konstrukte, die es einem Treiber ermöglichen, Hardware im Quellcode zu "besitzen" und dies vom Compiler nachweisen zu lassen,
ohne den Ausgabecode zu belasten. (dr)
[Meldung: 31. Jul. 2026, 05:37] [Kommentare: 0]
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