|31.Jul.2026
| ReAction-GUI für XAD: Avalanche 4.1 für AmigaOS 3.x und AmigaOS 4
Chris Youngs Avalanche ist eine mit ReAction erstellte grafische Benutzeroberfläche für das Entpackersystem XAD, die ebenso die xfdmaster.library unterstützt und mittels der xvs.library nach Viren suchen kann. Auch das einfache Bearbeiten von LhA/Zip-Archiven ist möglich (unter AmigaOS 4 wird die zip.library benötigt). Neuerungen der Version 4.1:
- More modern looking GUI
- Improved listview
- Extract button now prompts for destination
- Added a "Create LhA archive" option to WB Tools menu
- Editing Zip archives now possible on OS3.2
- Archive handling improvements
- ARexx can now open in a new tab too
Download: avalanche.lha (161 KB) (dr)
[Meldung: 31. Jul. 2026, 05:51] [Kommentare: 1 - 31. Jul. 2026, 06:39]
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