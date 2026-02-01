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|31.Jul.2026
| AmigaOS 4: Video Vortex 1.5
Video Vortex ist eine grafische Benutzeroberfläche für YT.rexx zum Suchen und Betrachten von YouTube-Videos (amiga-news.de berichtete). In der neuen Version 1.5 hat Thomas Kölsch die Möglichkeit hinzugefügt, eine Instanz für die alternative YouTube-Benutzeroberfläche Invidious auszuwählen zu können. (dr)
[Meldung: 31. Jul. 2026, 22:22] [Kommentare: 0]
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