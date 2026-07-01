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31.Jul.2026



 Schnelle 68030-Prozessorkarte: Oliver Achten arbeitet an "Performer PF1230"
Oliver Achtens P-Vision, eine Grafikkarte für den PCMCIA-Slot des A600/A1200, soll mit der "Performer PF1230" eine Turbokarte zur Seite gestellt werden, die die schnellste 68030-basierte Prozessorkarte aller Zeiten sein will. Erreicht wird das durch den Verzicht auf FastRAM - stattdessen ist auf der Karte ausschließlich (Zero Waitstate) Cache verbaut - und zwar 32 MB davon, was den Einsatz von sehr teurem SRAM voraussetzt: Der Entwickler gibt den Einkaufspreis für die acht RAM-Module (10 ns Zugriffszeit) mit etwa 240 Euro an.


Das fertige Produkt soll die folgenden Eigenschaften aufweisen:
  • Amiga 1200 CPU-Karte für 68030- und 68EC030-Prozessoren
  • 32MB Zero Waitstate Cache
  • Per Software konfigurierbare Clock Speed (14MHz - 60MHz)
  • FPU Sockel, Clock unabhängig von der CPU einstellbar (14MHz - 60MHz)
  • 68EC020-Rückfallmodus, bis zu 11.5 MB CACHE nutzbar
  • IDE Booster
  • Schnellste 68030-PCMCIA-Anbindung (9.5 MB/s für P-Vision)
  • MAPROM Funktion
  • Echtzeituhr
Der Entwickler steht in einem Thread auf a1k.org (Registrierung erforderlich) Rede und Antwort, Angaben zum geplanten Vertrieb oder zur verbleibenden Entwicklungszeit gibt es aufgrund des frühen Stadiums noch keine. (cg)

[Meldung: 31. Jul. 2026, 22:55] [Kommentare: 3 - 01. Aug. 2026, 01:26]
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