|01.Aug.2026
| Arcade-Klassiker: Astronaut Jet Pac
"Astronaut Jet Pac" (Video) ist ein Single-Screen Arcade-Shooter der dem 8-Bit-Klassiker Jetpac nachempfunden ist. Geboten werden fünf verschiedene Level und fünf verschiedene Gegner-Typen, nach Abschluss des fünften Levels startet das Spiel von vorn.
Astronaut Jet Pac läuft auf jedem Amiga mit einem Megabyte RAM und Kickstart 3.1, der Assembler-Quelltext ist bei Github verfügbar, das fertige Spiel kann bei itch.io kostenlos oder gegen eine Spende heruntergeladen werden. (cg)
[Meldung: 01. Aug. 2026, 23:36] [Kommentare: 0]
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