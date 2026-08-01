|01.Aug.2026
| AMOS-TS: AMOS-Code im Browser ausführen
AMOS-TS ist eine Implementierung des AMOS-Interpreters samt zugehöriger Laufzeit-Umgebung in der von Javascript abstammenden Scriptsprache TypeScript. Dadurch wird es möglich, Dateien vom Typ ".amos" - also tokenisierten AMOS-Code samt zugehörigen Ressource-Banks - im Browser auszuführen. Eine Beispiel-Installation steht unter amos.bitplane.net zur Verfügung, hier kann der Besucher beliebige AMOS-Dateien hochladen und ausführen lassen. (cg)
[Meldung: 01. Aug. 2026, 23:43] [Kommentare: 0]
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