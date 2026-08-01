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01.Aug.2026



 Kartenspiel-Umsetzung: UNO 1.0.4
UNO ist eine Implementation des gleichnamigen Kartenspiels in C, von der Umsetzungen für diverse 8- und 16-Bit-Computer zur Verfügung stehen. Die Amiga-Version benötigt Kickstart 2.0 und kommt in einer Text- (bzw. ANSI-) basierten- und einer Bitmap-Version daher. Wie bei allen anderen Versionen tritt auch hier ein menschlicher Spieler gegen drei Computergegner an. (cg)

[Meldung: 01. Aug. 2026, 23:48] [Kommentare: 0]
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