|01.Aug.2026
| High Assembler: In Assembler programmieren - mit Variablen, Schleifen etc.
Der in Python geschriebene High Assembler ("HAS") will klassisches Assembler mit diversen aus Hochsprachen bekannten Konzepten vereinen. Neben Variablen, Schleifen, Bedingungen und Prozeduren wird bspw. auch Typisierung oder automatische Code-Generierung mittels Python unterstützt. Ausgabeformat ist klassisches Assembler in einem zu vasm kompatiblen Format.
Der Entwickler beschreibt die wesentlichen Eigenschaften von HAS wie folgt:
Mit Astronaut Jet Pac steht bereits ein quelloffenes, mit HAS entwickeltes Spiel als Anschauungsmaterial zur Verfügung. (cg)
- High-level constructs: variables, loops, conditionals, procedures
- Strong typing: byte, word, long, pointers, structs
- Inline assembly: embed raw 68000 assembly when needed
- Macro system: reusable code patterns
- Python integration: generate code dynamically at compile-time
- Amiga-specific support: hardware registers, graphics libraries, copper lists
- Clean output: generates standard 68000 assembly compatible with vasm + vlink
[Meldung: 01. Aug. 2026, 23:58] [Kommentare: 0]
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