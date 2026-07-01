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|02.Aug.2026
Amigasystem (ANF)
| AROS: FFmpeg Video Tool (64 Bit, ABIv11)
Für den ABIv11-Zweig der 64-Bit-Version von AROS wurde nun das FFmpeg Video Tool kompiliert. Es handelt sich um eine grafische Benutzeroberfläche für, wie der Name bereits sagt, das bekannte Videobearbeitungsprogramm ffmpeg und erlaubt somit das Schneiden und Konvertieren von Videos.
Download: ffmpegvideotool.x86_64-aros-v11.zip (69 KB) (snx)
[Meldung: 02. Aug. 2026, 08:48] [Kommentare: 0]
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