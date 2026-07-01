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02.Aug.2026
Amigasystem (ANF)


 AROS: Benutzeroberfläche SMB2-GUI zur Netzlaufwerkeinbindung (64 Bit, ABIv11)
Für den ABIv11-Zweig der 64-Bit-Version von AROS liegt mit SMB2-GUI eine grafische Benutzeroberfläche in mehreren Sprachen vor, mit der sich Netzwerk-Ressourcen - Verzeichnisse oder Laufwerke - mit wenigen Mausklicks erstellen, einbinden und abmelden lassen.

Download: smb2-gui.x86_64-aros-v11.zip (66 KB) (snx)

[Meldung: 02. Aug. 2026, 08:48] [Kommentare: 0]
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