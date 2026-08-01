02.Aug.2026









Amiga-Emulator in Rust: Copperline 0.14.0 (Web-App, macOS und Windows)

Der in Rust verfasste Amiga-Emulator Copperline greift mit der Version 0.14 über den Rechner hinaus: Er steuert echte 3,5-Zoll-Diskettenlaufwerke über DrawBridge-, Greaseweazle- und SupercardPro-Controller an, sodass der Rechner im Fenster die Disketten auf Ihrem Schreibtisch liest; es verbindet die Ethernet-Karte des Gastsystems direkt mit einem Netzwerkadapter des Hosts, sodass der Amiga im echten LAN sitzt; und er bringt RTG auf die 24-Bit-Rechner mit den Zorro-II-Karten Picasso II und Picasso II+, sodass auch ein Rechner der A2000-Klasse eine Workbench mit High-Color-Unterstützung erhält.



Um den emulierten Rechner herum passt sich das Fenster so an, dass es wie der Monitor aussieht, den es verdient – mit CRT-Shadern, Bildschirmtönungen und einer Frontblende im 1084-Stil – und übernimmt Funktionen wie Zurückspulen, Schnellspeicherplätze, Autofeuer und die Neuzuordnung von Eingaben. Im Hintergrund läuft ein experimenteller JIT-CPU-Modus mit Geschwindigkeiten auf Turbokartenniveau, und es gibt eine von WinUAE inspirierte Debugging-Suite: einen Validator für Chipset-Missbrauch, einen Detektor für selbstmodifizierenden Code, Watchpoints pro DMA-Kanal und eine Speicher-Heatmap. Wie immer handelt es sich um eine Version, die das Hardware-Verhalten nachbildet: Kompatibilitätskorrekturen orientieren sich eher an den zugrundeliegenden Amiga-Subsystemen als an einzelnen Titeln. (snx)



[Meldung: 02. Aug. 2026, 08:48] [Kommentare: 0]

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