|02.Aug.2026
| Betriebssystem: NetBSD 11.0
Der Unix-Abkömmling NetBSD liegt jetzt in der Version 11.0 vor. Die neunzehnte Hauptversion des NetBSD-Betriebssystems steht als originäre Portierung auch für PowerPC-Amigas (experimentell) und 68k-Amigas zur Verfügung.
Die globalen Änderungen seit der letzten Version sind auf der NetBSD-Website unter dem Titellink aufgeführt - unter anderem wurde eine verbesserte Einhaltung der POSIX.1-2024- und C23-Programmierschnittstellenstandards implementiert. Bezüglich der Motorola-680x0-Architektur gibt es neben einer verbesserten Gleitkommaemulation eine neue Portierung mit der Bezeichnung virt68k zum Ausführen der Motorola-68000-Portierung mittels des Emulators QEMU unter Verwendung paravirtualisierter Geräte. (snx)
[Meldung: 02. Aug. 2026, 08:48] [Kommentare: 0]
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