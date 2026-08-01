|02.Aug.2026
| AROS-Archives-Uploads bis 01.08.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 01.08.2026 den AROS-Archiven hinzugefügt:
telegramamiga.i386-aros.lha net/cha 316kb Native MTProto Telegram chat client
telegramamiga.x86_64-aros... net/cha 421kb Native MTProto Telegram chat client
smb2-gui.x86_64-aros-v11.zip net/sam 66kb SMB2 GUI for AROS 64-bit v11
astralgame.lha uti/mis 10Mb A little tool to know zodiac sig...
ffmpegvideotool.x86_64-ar... vid/con 69kb FFmpeg Video Tool for AROS 64-bi...
(snx)
[Meldung: 02. Aug. 2026, 08:49] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]