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02.Aug.2026



 OS4Depot-Uploads bis 01.08.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 01.08.2026 dem OS4Depot hinzugefügt:
faac.lha                 aud/con 123kb 4.1 Freeware Advanced Audio Coder
libfaac.lha              dev/lib 311kb 4.1 Freeware Advanced Audio Coder li...
libsndfile.lha           dev/lib 15Mb  4.1 Read/write various sample formats
libsndfile-src.lha       dev/lib 1Mb   4.0 Read/write various sample formats
virtio9pfs.lha           dri/han 104kb 4.1 A FileSysBox-based handler for A...
amiarcadia.lha           emu/gam 12Mb  4.0 Signetics-based machines emulator
chess_ai.lha             gam/boa 791kb 4.1 OS4 chess for AmigaOS 4.1 (PPC/RTG)
devilutionx.lha          gam/rol 7Mb   4.1 SDL1 Port of Diablo and Hellfire
3doc.lha                 gra/con 3Mb   4.0 3D Object Converter for AmigaOS 4.x
mcc_htmlview.lha         lib/mui 1Mb   4.0 HTMLView custom class for MUI
telegramamiga.lha        net/cha 387kb 4.1 Native MTProto Telegram chat client
slovo.lha                off/wor 3Mb   4.1 Simple wordprocessor
avalanche.lha            uti/arc 161kb 4.1 Simple ReAction GUI for xadmaster
astralgame.lha           uti/mis 10Mb  4.0 A little tool to know zodiac sig...
yt.lha                   vid/mis 951kb 4.1 YouTube URL Extractor script
videovortex.lha          vid/pla 6Mb   4.1 A frontend for YT to search/view...
(snx)

[Meldung: 02. Aug. 2026, 08:49] [Kommentare: 0]
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