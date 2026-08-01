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02.Aug.2026



 Aminet-Uploads bis 01.08.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 01.08.2026 dem Aminet hinzugefügt:
fidoblitz.lha                  comm/fido   93K  OS3 FidoBlitz - Binkp/1.1 M...   
sana2loop.lha                  comm/net    99K  OS3 Hardware-free SANA-II l...    
CompunetReborn.lha             comm/tcp   123K  OS3 client for the Compunet...   
Fitz.lha                       comm/tcp   288K  VAR Light TCP/IP file serve...     
MiniFTPD.lha                   comm/tcp    18K  OS3 lightweight FTP Server ...  
TelegramAmiga-AROS.lha         comm/tcp   316K  ARO Native MTProto Telegram...      
TelegramAmiga-AROS64.lha       comm/tcp   421K  ARO Native MTProto Telegram...      
TelegramAmiga-MOS.lha          comm/tcp   443K  MOS Native MTProto Telegram...      
TelegramAmiga-OS4.lha          comm/tcp   413K  OS4 Native MTProto Telegram...      
TelegramAmiga.lha              comm/tcp   295K  OS3 Native MTProto Telegram...      
TheWire13.lha                  comm/tcp   142K  OS3 lightweight TCP/IP stac...                 
Amelinium.lha                  comm/www   3.6M  OS3 Modern Amiga Web Browse...         
amiworp-lua550.lha             dev/lang   1.0M  OS3 Lua 5.5.0 runtime and S...    
SDL2-NovaMesa.lha              dev/lib    2.5M  OS3 RTG port of the SDL2 au... 
am-git.lha                     dev/misc   1.6M  OS3 git client (clone/commi...      
REDPILLGameCreator.lha         dev/misc   8.7M  OS3 Game Creator with AGA s...            
DCT-II_IDCT-II_DCT-III.zip     dev/src    1.7M  VAR 1D, 2D, Cosine Transfor...   
ODFileSystem-amigaos4.lha      disk/cdrom 300K  OS4 Modern optical-disc fil...   
ODFileSystem.lha               disk/cdrom 208K  OS3 Modern optical-disc fil...           
Park.lha                       disk/misc    7K  OS3 Park devices and loads ...  
worldcup.lha                   docs/misc  729K  GEN Statistics of World Cup...       
lide-update.lha                driver/med 123K  OS3 Open Source IDE Driver                   
anaiis_hostusb.lha             driver/oth 235K  OS3 ANAIIS drivers for WinU...          
F1GP2026Carset.lha             game/data    9K  GEN 2026 Carset for F1GP                     
MortPhilOCS.lha                game/jump  726K  OS3 Mort & Phil                              
PocketLauncher.lha             game/misc  143K  OS3 WHDLoad game launcher (...    
Exult_RTG.lha                  game/role   77M  OS3 Amiga port of Ultima 7 ...           
FreeSynd_RTG.lha               game/strat 3.8M  OS3 Amiga port of Syndicate...       
Polanie-RTG-amiga.lha          game/strat 417K  OS3 Polanie (1996) Amiga RT...            
Chess_AI_OS4.lha               game/think 791K  OS4 OS4 chess for AmigaOS 4...      
PlasmaWB.lha                   gfx/misc   206K  VAR Menu/full-screen Workbe...        
AmiArcadiaMOS.lha              misc/emu    11M  MOS Signetics-based machine...        
Amico8.lha                     misc/emu   480K  OS3 PICO-8 fantasy console ...          
make.lha                       misc/emu   153K  OS3 Fantasy 8 bit style ret...        
morphuae.lha                   misc/emu   2.5M  MOS Amiga emulator for Morp...              
DetroitDreams.lha              mods/8voic 3.3M  GEN 16bit 8-channel Neo Sou...  
spOokyAMP2.3.lha               mus/play   130K  GEN Amiga Amp skin by spOok...            
NAFCYI1996S3-B01.zip           text/bfont 1.3M  GEN NAFCYI Fall 1996 (BMP F...             
nextvi.lha                     text/edit  809K  MOS Next vi clone                            
tinyedit_aos.lha               text/edit  716K  OS3 Lightweight text editor                  
NAFCYI1996S3-01.zip            text/pfont 1.2M  GEN NAFCYI Fall 1996 (PS Fo...              
avalanche_de.lha               util/arc     9K  GEN German catalog for Aval...             
Avalanche_FR.lha               util/arc     8K  GEN French catalog for Aval...         
avalanche_guide_de.lha         util/arc    11K  GEN German translation of A...    
avalanche.lha                  util/arc   161K  VAR ReAction unarchive GUI ... 
ltx-cutils.lha                 util/cli    29K  OS3 Unix-style ls,cp,mv,mkd...
LumiPass.lha                   util/crypt 6.1M  OS3 Password manager with 2...    
VATestprogram.zip              util/misc   12M  OS3 Versatile Amiga Testpro...              
Weather13.lha                  util/misc   23K  OS3 Online Weatherstation 1...     
isomount.lha                   util/rexx  121K  GEN Mounting ipf,dms,adf,fd...
(snx)

[Meldung: 02. Aug. 2026, 08:49] [Kommentare: 0]
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