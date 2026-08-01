|02.Aug.2026
| Aminet-Uploads bis 01.08.2026
Die folgenden Pakete wurden bis zum 01.08.2026 dem Aminet hinzugefügt:
fidoblitz.lha comm/fido 93K OS3 FidoBlitz - Binkp/1.1 M...
sana2loop.lha comm/net 99K OS3 Hardware-free SANA-II l...
CompunetReborn.lha comm/tcp 123K OS3 client for the Compunet...
Fitz.lha comm/tcp 288K VAR Light TCP/IP file serve...
MiniFTPD.lha comm/tcp 18K OS3 lightweight FTP Server ...
TelegramAmiga-AROS.lha comm/tcp 316K ARO Native MTProto Telegram...
TelegramAmiga-AROS64.lha comm/tcp 421K ARO Native MTProto Telegram...
TelegramAmiga-MOS.lha comm/tcp 443K MOS Native MTProto Telegram...
TelegramAmiga-OS4.lha comm/tcp 413K OS4 Native MTProto Telegram...
TelegramAmiga.lha comm/tcp 295K OS3 Native MTProto Telegram...
TheWire13.lha comm/tcp 142K OS3 lightweight TCP/IP stac...
Amelinium.lha comm/www 3.6M OS3 Modern Amiga Web Browse...
amiworp-lua550.lha dev/lang 1.0M OS3 Lua 5.5.0 runtime and S...
SDL2-NovaMesa.lha dev/lib 2.5M OS3 RTG port of the SDL2 au...
am-git.lha dev/misc 1.6M OS3 git client (clone/commi...
REDPILLGameCreator.lha dev/misc 8.7M OS3 Game Creator with AGA s...
DCT-II_IDCT-II_DCT-III.zip dev/src 1.7M VAR 1D, 2D, Cosine Transfor...
ODFileSystem-amigaos4.lha disk/cdrom 300K OS4 Modern optical-disc fil...
ODFileSystem.lha disk/cdrom 208K OS3 Modern optical-disc fil...
Park.lha disk/misc 7K OS3 Park devices and loads ...
worldcup.lha docs/misc 729K GEN Statistics of World Cup...
lide-update.lha driver/med 123K OS3 Open Source IDE Driver
anaiis_hostusb.lha driver/oth 235K OS3 ANAIIS drivers for WinU...
F1GP2026Carset.lha game/data 9K GEN 2026 Carset for F1GP
MortPhilOCS.lha game/jump 726K OS3 Mort & Phil
PocketLauncher.lha game/misc 143K OS3 WHDLoad game launcher (...
Exult_RTG.lha game/role 77M OS3 Amiga port of Ultima 7 ...
FreeSynd_RTG.lha game/strat 3.8M OS3 Amiga port of Syndicate...
Polanie-RTG-amiga.lha game/strat 417K OS3 Polanie (1996) Amiga RT...
Chess_AI_OS4.lha game/think 791K OS4 OS4 chess for AmigaOS 4...
PlasmaWB.lha gfx/misc 206K VAR Menu/full-screen Workbe...
AmiArcadiaMOS.lha misc/emu 11M MOS Signetics-based machine...
Amico8.lha misc/emu 480K OS3 PICO-8 fantasy console ...
make.lha misc/emu 153K OS3 Fantasy 8 bit style ret...
morphuae.lha misc/emu 2.5M MOS Amiga emulator for Morp...
DetroitDreams.lha mods/8voic 3.3M GEN 16bit 8-channel Neo Sou...
spOokyAMP2.3.lha mus/play 130K GEN Amiga Amp skin by spOok...
NAFCYI1996S3-B01.zip text/bfont 1.3M GEN NAFCYI Fall 1996 (BMP F...
nextvi.lha text/edit 809K MOS Next vi clone
tinyedit_aos.lha text/edit 716K OS3 Lightweight text editor
NAFCYI1996S3-01.zip text/pfont 1.2M GEN NAFCYI Fall 1996 (PS Fo...
avalanche_de.lha util/arc 9K GEN German catalog for Aval...
Avalanche_FR.lha util/arc 8K GEN French catalog for Aval...
avalanche_guide_de.lha util/arc 11K GEN German translation of A...
avalanche.lha util/arc 161K VAR ReAction unarchive GUI ...
ltx-cutils.lha util/cli 29K OS3 Unix-style ls,cp,mv,mkd...
LumiPass.lha util/crypt 6.1M OS3 Password manager with 2...
VATestprogram.zip util/misc 12M OS3 Versatile Amiga Testpro...
Weather13.lha util/misc 23K OS3 Online Weatherstation 1...
isomount.lha util/rexx 121K GEN Mounting ipf,dms,adf,fd...
(snx)
[Meldung: 02. Aug. 2026, 08:49] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]