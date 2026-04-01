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03.Aug.2026



 Jump'n'Run: Mehr Level für Demoversion von Freestyle - Tales of Itch
"Freestyle - Tales of Itch" ist ein per Scorpion Engine erstelltes Jump'n'Run-Spiel (amiga-news.de berichtete). Die vor knapp zwei Wochen veröffentlichte Demoversion wurde nun um ein paar weitere Level ergänzt, hat überarbeitete Grafiken und andere Musikstücke spendiert bekommen. (dr)

[Meldung: 03. Aug. 2026, 06:05] [Kommentare: 0]
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