amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
04.Aug.2026



 MorphOS: Web-Browser Wayfarer 11.5
Jacek Piszczek hat Version 11.5 seines Web-Browsers Wayfarer für MorphOS veröffentlicht. Das Update bringt vor allem Leistungsverbesserungen.

Kern des Updates ist die Portierung von LLINT und Baseline-JIT aus Mark Olsens Odyssey-JIT auf PowerPC, ergänzt um den Data Flow Graph JIT-Compiler (zweite JIT-Stufe), der laut Entwickler in Benchmarks wie Kraken 1.1 eine bis zu elfmal höhere Geschwindigkeit gegenüber dem nicht-JIT-Wayfarer erreicht. Ebenfalls portiert wurde der YARR-JIT-Compiler für reguläre Ausdrücke. Hinzu kommen WebSocket-Extensions-Unterstützung, ein interner Arena-Allocator zur Reduzierung von Speicherfragmentierung sowie zahlreiche Endianness-Korrekturen und der vollständige Verzicht auf Disk-basierte Caches. (nba)

[Meldung: 04. Aug. 2026, 17:46] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2026 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.