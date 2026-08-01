|04.Aug.2026
| MorphOS: Web-Browser Wayfarer 11.5
Jacek Piszczek hat Version 11.5 seines Web-Browsers Wayfarer für MorphOS veröffentlicht. Das Update bringt vor allem Leistungsverbesserungen.
Kern des Updates ist die Portierung von LLINT und Baseline-JIT aus Mark Olsens Odyssey-JIT auf PowerPC, ergänzt um den Data Flow Graph JIT-Compiler (zweite JIT-Stufe), der laut Entwickler in Benchmarks wie Kraken 1.1 eine bis zu elfmal höhere Geschwindigkeit gegenüber dem nicht-JIT-Wayfarer erreicht. Ebenfalls portiert wurde der YARR-JIT-Compiler für reguläre Ausdrücke. Hinzu kommen WebSocket-Extensions-Unterstützung, ein interner Arena-Allocator zur Reduzierung von Speicherfragmentierung sowie zahlreiche Endianness-Korrekturen und der vollständige Verzicht auf Disk-basierte Caches. (nba)
[Meldung: 04. Aug. 2026, 17:46] [Kommentare: 0]
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