04.Aug.2026









Amiga Games That Weren't: Rimini, Mare Azzurro

Die Website Games That Weren't dokumentiert mit "Rimini, Mare Azzurro" (zu Deutsch etwa "Rimini, Blaues Meer") ein frühes Projekt des italienischen Entwicklers Simulmondo aus dem Jahr 1988. Das geplante Grafik-Adventure sollte in einem Seebad an der Adria in den 1950er Jahren angesiedelt sein, als Mordmysterium mit digitalisierten Grafiken.



Wie spätere Recherchen ergaben, existierte das Spiel kaum mehr als Titel und vage Idee - eines von rund 15 Konzepten, die Simulmondo-Gründer Francesco Carlà in jener frühen Phase entwarf, oft kaum mehr als Notizen auf Servietten. Die beauftragten Entwickler, die Brüder Giuseppe und Gianluca Orofino, berichteten, dass es kein fertiges Spieldesign gab; auf der Suche nach Inspiration mieteten sie sich sogar den Film Rimini Rimini, ohne die Adriaküste je selbst besucht zu haben. Die in der Presse veröffentlichten Screenshots stammten vermutlich nicht einmal aus ihrer Arbeit. Das Projekt versandete schließlich; kein spielbares Material ist heute bekannt. (nba)



[Meldung: 04. Aug. 2026, 17:50] [Kommentare: 0]

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