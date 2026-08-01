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|05.Aug.2026
| Rundenbasierter Strategie-Rollenspiel-Mix: Bedeutsamer Ecliptic-Fehler behoben
Ecliptic ist ein rundenbasierter Strategie-Rollenspiel-Mix, bei dem der Spieler ein gigantisches, schwer beschädigtes Raumschiff von feindlichen Aliens befreien muss. Ein Programmfehler machte es zuletzt unmöglich, das zweite Level zu beenden - dies ist nun behoben. (snx)
[Meldung: 05. Aug. 2026, 08:24] [Kommentare: 0]
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