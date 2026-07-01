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05.Aug.2026



 Paketverwaltung: amipkg 0.7.9
Die Version 0.7.9 von Thomas Lübkers Paketverwaltung für AmigaOS 3.x, amipkg, bereinigt zwei Fehler, die auf Rechnern mit aktueller AmiSSL-Version Probleme bereiteten.

Download:
amipkg.lha (391 KB)
amipkg-client.lha (346 KB) (snx)

[Meldung: 05. Aug. 2026, 08:24] [Kommentare: 0]
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