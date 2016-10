MOD-Streaming: AmiModRadio 0.994

AmiModRadio greift auf die über zwanzigtausend Musikmodule im Aminet zu und spielt sie ab. In Version 0.994 ist sind fast alle Elementare der graphischen Benutzeroberfläche funktionsfähig, die Listen mit Verzeichnissen, Dateien und Mods werden in separaten Fenstern angezeigt und eine "auto-ban"-Funktion überspringt niedrig bewertete Module automatisch. Außerdem wurden einige kleinere Fehler beseitigt.



AmiModRadio ist freie Software, der C-Quellcode steht bei Bitbucket zur Verfügung, der Autor bittet darum für das Melden von Fehlern auch den dortigen Bugtracker zu nutzen. (cg)



[Meldung: 05. Okt. 2016, 17:15] [Kommentare: 0]

