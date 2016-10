TCP-Stack: Roadshow 1.12

Pressemitteilung: Version 1.12 des Roadshow TCP/IP stack für den Amiga ist ab sofort verfügbar. Eine aktualisierte Demonstrationsversion ist erhältlich, ebenso ein aktualisiertes Archiv mit Entwicklermaterial (SDK).



Wer Roadshow 1.11 benutzt, kann mit einem kostenlosen Update-Archiv seine bereits installierte Roadshow-Version auf den neuesten Stand bringen. Hinweis: Wer Version 1.8 verwendet, muss diese erst auf Version 1.11 aktualisieren bevor die Aktualisierung auf Version 1.12 möglich ist.



Die Änderungen in Roadshow 1.12: Ein Fehler ist behoben, bei dem die Abfrage von Netzwerkadressen zu einem Pufferüberlauf führte. Der Befehl "ShowNetStatus" konnte deshalb abstürzen. Der beiliegende ftp-Befehl ist überarbeitet worden und viele im Originalquelltext vorhandene Probleme (Gefahr von Pufferüberläufen, usw.) sind nun behoben. Gleichzeitig ausgeführte, überlappende Namensauflösungsoperationen können sich nicht mehr ins Gehege kommen. Dieses Problem trat aber nur sehr, sehr selten auf. Es gibt neue Funktionen zur Namensauflösung, die in der Unix-Welt sehr verbreitet sind und für die es bislang in Roadshow keine Alternative gab. Diese Erweiterungen sind eine Neuerung für Amiga Netzwerksoftware, die TCP/IP verwenden. Wenn sich Roadshow mit dem DHCP-Protokoll für die Netzwerkschnittstellen eine IPv4-Adresse holt, sowie die anderen für den Betrieb notwendigen Informationen (Namensauflösung, Adresse des Routers), muss der DHCP-Server nicht unbedingt seine Antwort mit einem Broadcast-Paket schicken. Er kann es auch direkt an Roadshow schicken (Unicast-Paket). Ändert man die Systemzeit (z.B. beim Wechsel von/zu Sommerzeit), dann hat das in dem Augenblick keine negativen Auswirkungen mehr auf das Funktionieren von Roadshow. Früher konnte das (sehr selten) tatsächlich zu Problemen führen. Eine neue direkt einsatzfähige Konfigurationsdatei für PCMCIA-Karten, die das "cnet16.device" verwenden, liegt Roadshow jetzt bei (unter "Storage/NetInterfaces/CNet16"). Die Referenzdokumentation wurde aktualisiert. Eine genauere Beschreibung der Änderungen findet sich in der "ReadMe"-Datei des Roadshow-Archives und dem SDK-Archiv (Software Development Kit). (cg)



[Meldung: 09. Okt. 2016, 17:30]

