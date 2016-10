Entwickler auf dem 17. Amiga-Meeting in Bad Bramstedt

Thorsten Mampel schreibt: Auf dem diesjährigen 17.Amiga-Meeting ist am Samstag folgendes Programm geplant: Petro Tyschtschenko wird einen Vortrag über seine Zeit bei Commodore halten. Neben seinem Buch hat er auch ein bisschen Zubehör für den Amiga 1200 zu verkaufen und präsentiert noch ein paar Überraschungen aus seiner Sammlung. Gern signiert er auch eure Amiga-Gehäuse oder Tastaturen.



Alinea Computer ist wieder mit einem Shop vor Ort und verkauft Hard- und Software rund um unser Lieblingssystem und andere Retro-Computersysteme. Das Team von Entwickler-X ist mit dabei. Der Entwickler des Autorennspiels Amiga Racer - AmigaTec Inc. - präsentiert den aktuellen Stand dieses Spiels, welches auch vor Ort gekauft werden kann. Das Team des Amiga-Podcast Boingsworld ist auch vor Ort. (cg)



[Meldung: 10. Okt. 2016, 23:04] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]