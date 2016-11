01.Nov.2016

David Brunet (ANF)







Neue Artikel auf der Obligement-Webseite

In den letzten zwei Monaten wurde die Webseite des französischen AmigaOS- und MorphOS-Magazins Obligement um die untenstehenden Beiträge erweitert. Übersetzungen in andere Sprachen sind stets willkommen, Interessenten wenden sich bitte an David 'Daff' Brunet. September/October 2016 news

Old artticles from Tilt 78 to 82 Interview with Stuart Bonn Comparative: Tennis simulations of 1989-1990 Review of Gold Of The Aztecs Interview with Alexey Pajitnov Review of Damocles Review of Flimbo's Quest Report: Amiga on a TF1 studio File: The software protections Review of Dynasty Wars File: The profession of graphist Review of F29 Retaliator Report: ECTS European Awards 1990, etc

Report: Adelaide Retro Computing (september 2016)

Interview with Steve Hammond (graphist of Hired Guns and Lemmings 2)

Interview with Crashdisk (member of TOSEC)

Review: Dir Me Up 3.02

Review: Enhancer Software 1.1

Review: MultiRacer 1.0.4

File: Classic Reflections - What happen to Electronic Arts?

Tutorial: utilization et configuration of SCANdal

DIY: overclock PowerPC 603e and 68060 of a BlizzardPPC

Programming: AMOS - manage keyboard commands for a game

Special quizz about the Amiga 4000 (cg)



[Meldung: 01. Nov. 2016, 15:50] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]