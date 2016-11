Kickstarter: Neue Tastenkappen für Amiga-Tastaturen

Philipp Lang und sein Team hatten vergangenes Jahr die Produktion neuer A1200-Gehäuse per Kickstarter finanziert, die entsprechenden Gehäuse werden derzeit produziert. Als Ergänzung sollen jetzt auch neue, mit existierenden Amiga-Tastaturen kompatible Tastenkappen produziert werden.



Um die Produktion starten zu können, müssen per Kickstarter gut 67.000 Euro eingesammelt werden. Ein einzelnes Set Tastenkappen besteht dabei aus allen notwendigen Tasten (einige davon in verschiedenen Größen, um die Kompatibilität mit möglichst vielen Amiga-Modellen sicher zu stellen), neuen Stahlfedern sowie Plastik-Clips für die Befestigung einiger größerer Tasten wie SPACE oder ENTER. Die Sets sollem mit deutschem, britischem und amerikanischem Layout verfügbar sein, außerdem wir deine Vielzahl verschiedener Farben angeboten, einige davon in limitierter Auflage.



Ein einzelnes Set kostet im Rahmen der Kickstarter-Aktion 49 Euro, es sind aber auch diverse Sonder-Editionen für höhere Beiträge verfügbar. Zu beachten ist, dass sämtliche Dollar-Preise - soweit nicht anders angegeben - auf der Projektseite nicht in US- sondern in Singapor-Dollar ("SGD") angegeben sind. Eine Info zur Umrechnung in USD oder Euro gibt der Organisator zu Beginn der Projektbeschreibung. (cg)



