Action-Adventure: Enemy 2 Collectors Edition verfügbar

Pressemitteilung: Die Collectors Edition von Enemy 2: Missing in Action ist fertig und jetzt verfügbar. Sie beinhaltet das Spiel in einer leicht aktualisierten Version auf Diskette, eine Anleitung mit Poster in der Mitte und eine Stülpschachtel mit Cover-Art von Ogan Kandemiroglu. Sowohl die Anleitung als auch das Spiel sind auf Deutsch und auf Englisch. Beim erstmaligen Start des Spiels wird die gewünschte Sprache installiert (Achtung: Disketten werden modifiziert).





Enemy ist ein Action-Adventure im Stil von Flashback für Classic-Amiga. Es läuft auf jedem Amiga ab Kickstart 1.2 und 1 MB RAM (ggf. müssen CPU-Caches und AGA deaktiviert werden). Für Nutzer von WinUAE gibt es auf unserer Internetseite ein fertiges Konfigurationsfile sowie die Disketten-Images als ADF-Dateien.



Die Collectors Edition kostet 15.00 Euro + Versand in Höhe von 1.70 Euro (Deutschland) bzw. 4.10 Euro (weltweit). Wer zwei Exemplare nimmt, bezahlt nur einmal Versand! Bestellungen werden über das Formular auf unserer Internetseite entgegengenommen.



(cg)



[Meldung: 30. Nov. 2016, 21:40] [Kommentare: 0]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]