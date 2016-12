Amiga-Emulation auf ARM: HAPPIGA 1.4.1

Happiga ist eine Debian-basierte Linux-Distribution für ARM-basierte Mini-Rechner wie den Raspberry Pi, die direkt in den Amiga-Emulator UAE4ARM bootet. Emuliert wird ein AGA-Amiga mit 68040-Prozessor und reichlich RAM, auch Picasso96 ist installiert. Um den Datenaustausch mit anderen Systemen zu ermöglichen ist ein Samba-Share bereits vorkonfiguriert.



Für Version 1.4 ist eine komplette Neuinstallation notwendig, ein Update einer bestehenden Installation ist nicht möglich. Neu in dieser Veröffentlichung: A last minute bugfix which greatly slowed the raspberry

New image based on Rapsbian Pixel

Update the firmware of the raspberry

Updated uae4arm

Button to turn happiga off from the menu

Integration of KODI with launch from the menu

Removal of the gamepad menu, because most people use the program with pixel raspbian

Even more stable (cg)



[Meldung: 24. Dez. 2016, 16:34]

