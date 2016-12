MorphOS: Mülleimer veröffentlicht

Jacek 'jacadcaps' Piszczek vom MorphOS-Team hat die erste Version seines TrashFileSystem veröffentlicht, welches unter Ambient einen Mülleimer bereitstellt. Die gelöschten Dateien und Verzeichnisse können auf jedem beschreibbaren Laufwerk im Mülleimer zwischengespeichert werden. Auf die dortigen Dateien kann nur lesend zugegriffen werden. Auf Verzeichnisse besteht kein Lesezugriff, sie können lediglich wiederhergestellt werden.



Achtung: Betatestern von MorphOS 3.10 wird dringend von der Installation abgeraten, da bei dieser Systemkomponenten auf den Zustand von MorphOS 3.9 zurückgesetzt werden, was die Betriebsstabilität beeinträchtigt. Bitte warten Sie stattdessen auf die nächste Betaversion des Betriebssystems, da das TrashFileSystem regulärer Bestandteil von MorphOS 3.10 werden wird.



Features: Can trash files and directories on any writable volume

Collects all trashed files/dirs into a virtual Trashcan volume

Files in Trashcan are read-only; directories can only be restored (no read access)

Has two virtual disk.infos for empty/full state - the only file that can be written

Supports removable volumes Ambient integration: Trashcan icon on desktop - can be emptied with the context menu, supports dropping files

Regular listers/icon views - files can be trashed with a hotkey or context menu

Lister/icon view inside Trashcan - files can be restored to their original location Download: trashcan.lha (1 MB) (snx)



[Meldung: 31. Dez. 2016, 14:46] [Kommentare: 4 - 31. Dez. 2016, 19:21]

