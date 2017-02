13.Feb.2017

Emulator: FS-UAE 2.9.4dev (Beta)

Aus dem "Dev"-Entwicklungszweig des Emulators FS-UAE wurde eine neue Beta-Version veröffentlicht, die lediglich Änderungen im Launcher und FS-UAE Arcade aufweist.



Änderungen in FS-UAE Lanucher: Try to use config from game database when launching with a WHDLoad archive

New startup argument –no-auto-detect-game to disable the above feature

Save directory based on archive name when launching with an archive

Fixed a bug where rating icons could disappear from variants list

New option whdload_preload, defaults to 1 (change in behavior)

More language flags for the status bar

New option to toggle close buttons in dialogs

New reset to defaults button on settings pages (GUI does not update yet) Änderungen in FS-UAE Arcade: New option arcade_initial_favorites to start with favorites filter

New startup argument –favorites to show the favorites list directly

Show game lists in FS-UAE Arcade (favorites, etc)

New option arcade_theme (=blue/red)

Fixed aspect correction toggle button (cg)



