25.Feb.2017

Commodore-Retro-Schau: Ausstellung im ehemaligen Europa-Hauptquartier

Im ehemaligen Europa-Hauptquartier von Commodore in Braunschweig residiert heute der Verpackungsdienstleister Streiff&Helmold, der in den Achtziger Jahren als Subunternehmer für Commodore tätig war. Für eine Ausstellung über den Computer-Pionier und dessen Produkte hat man jetzt sogar das Original-Commodore-Logo wieder an der Außenwand des Gebäudes angebracht.



Ein bebilderter Bericht von der Commodore-Ausstellung ist bei heise.de zu finden, bei amiga-lan-party.de gibt es eine Galerie mit Bilder von der Eröffnung, die auch viele Exponate und Schautafeln zeigt. (cg)



