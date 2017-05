10.Mai 2017









Web-Browser: Netsurf 3.7 (SDL-Variante) mit Youtube-Streaming (Update)

Artur Jarusik hat ein Update seiner Amiga-Portierung des Web-Browsers NetSurf veröffentlicht. Seine Fassung basiert auf SDL, lediglich die Voreinstellungen sind MUI-basiert, und ist nicht zu verwechseln mit Chris Youngs komplett nativer, Reaction-basierter Variante. Version 3.7 bietet neben diversen kleineren Verbesserungen jetzt auch Unterstützung für das Streaming von Youtube-Inhalten.



In einem kurzen Test unseres Redakteurs Daniel Reimann ließ sich Netsurf 3.7 nicht mehr auf einem 68030-basierten Amiga starten - wir gehen aber davon aus, dass es sich dabei um einen Fehler handelt und nicht um eine gewollte Entwicklung Richtung Vampire-500-Abhängigkeit.



Änderungen in der neuen Version: reduce cpu usage by 7-10mips

hide annoying console windows when playing modules.pl mods

fixed and improved youtube playback. Better video quality (uses ffmpeg now), shorter conversion time New API key needed from cloudconvert.com

fixed cda.pl playback

fixed youtube playback

NEW autoupdate

NEW youtube streaming

NEW information about convertion status

faster htpps loading with asm optimised libssl (Chris Young)

fix compatability on FPU systems Update: (11.05.2017, 14:45, dr)



Wie uns Artur Jarosik auf Nachfrage bestätigt, müsste diese Version weiterhin auf traditionellen Amigas laufen - sie benötigt aber eine Grafikkarte. Eine AGA-kompatible Version wird nachgereicht. (cg)



[Meldung: 10. Mai 2017, 22:30] [Kommentare: 1 - 11. Mai 2017, 14:43]

