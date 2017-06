07.Jun.2017









AmigaOS 4: Kalenderprogramm AOrganiser erhält Sync-Funktion und wird kommerziell

Andy Broad hat nach eigenen Angaben über 300 Stunden in das neue Update seines Kalenderprogramms AOrganiser investiert. Zu den wichtigsten Neuerungen zählen neben einer Überarbeitung der graphischen Benutzeroberfläche die Möglichkeit, Erinnerungen für jeden Termin zu konfigurieren, sowie die Option, die Termine per CalDAV mit einem Server zu synchronisieren.



Als CalDAV-Server wird derzeit nur Google unterstützt, zusätzliche Server sollen abhängig vom Nutzerfeedback und entsprechenden Anfragen hinzugefügt werden. AOrganiser ist ab sofort über A-EONs Amistore erhältlich und kostet 11 britische Pfund (rund 11,40 Euro).



Die wichtigsten Änderungen in AOrganiser 2.1: The Event window features an extended range of options for entering information, the single line title and notes section have been expanded to: Title Multiline Notes Organiser Location

Alarms can now be set to trigger at arbitrary offsets from the start or end of the event, notifying via RingHIO, requester, sound or executing a command.

Custom gadget to display the events in the main diary window, with cutomisable colours and fonts.

Optimisations to the time entry gadget.

Extended features in the built in calendar gadget, with a new choose date requester utilising the same gadget as you see in the main window.

Fully customisable pen colours, allowing a diary look that suits your own preferences.

Keyboard navigation in the diary window using arrow keys.

The ability to select days or events and operate on them via arexx scripts.

Massively extended ARexx interface.

Extended but fully backwards compatible IFF diary file format.

Extensive time zone support for event that take place in different parts of the country (or world) to the diary's primary locale.

ICal and vCal import / export options.

The ability to sync with Google Calendar via the CalDAV API.

Advanced searching using AmigaDOS patterns. (cg)



