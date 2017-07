20.Jul.2017









AmigaOS 4: Enhancer Software 1.3

Wie A-EON Technology in einer Pressemitteilung bekanntgibt, steht das dritte Update für die Tool-Sammlung "Enhancer Software" zur Verfügung und kann von registrierten Kunden kostenlos im Amistore bezogen werden. Amiga Enhancer wird weiterhin in drei Varianten vertrieben: Die "Plus Edition" enthält alle Komponenten, inklusive der neuesten Generation der 2D-Treiber für Radeon-Karten. Die Variante "Standard" enthält diese Treiber nur in einer älteren Fassung und weniger Hintergrundbilder für CANDI. Außerdem gibt es eine "Special Edition" für ältere Rechner inklusive Amigas mit PowerPC-Karte.



Neuerungen in den "Plus"- und "Standard"-Varianten: RadeonHD-Treiber unterstützen auf Monitoren mit HDMI 1.3+ jetzt UHD/4K-Bildschirmmodi

Warp3D Nova 1.41, inklusive 4K-W3D-Demo

OpenGLES library 1.15 Neuerungen in allen drei Editionen des Enhancer-Pakets: "Updater"-Hilfsmittel zur Aktualisierung aller erworbenen AMIStore-Titel inklusive Enhancer

"AmiSphere"-Setup-Programm zur Verwaltung des AMIStore-Logins

USB-PTP-Treiber mit iOS-Unterstützung

Neue Gadget-Klassen: "ListViewer", "Thumblist" und "Anim"

Der Ringhio Notification Server unterstützt jetzt dank der neuen Anim-Klasse animierte Piktogramme

TuneNet unterstützt jetzt die Shoutcast v2 API und animierte Notifications während des Sendersuchlaufs und dem Abspielen von Titeln

Neue Bibliotheken: Codeset, Z und EXIF

Multiviewer nutzt die EXIF-Bibliothek u.a. zur automatischen Rotation von JPEG-Bildern

Ein neuer Konsolen-Befehl: SystemReboot Aktualisierte Komponenten (betrifft alle drei Editionen): Time, Sound, Notification-Prefs und Format-Befehl

MultiEdit, Clock, Calendar, Exchanger und X-Dock

Clock- und SliderBar-Klassen

InfoWindow-Klasse

MPEGA- und WAV-Datatypes (cg)



[Meldung: 20. Jul. 2017, 17:11]

