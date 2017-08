03.Aug.2017

Hardware: Vampire V4 inklusive A1200- und Standalone-Varianten angekündigt

Per Pressemitteilung und im hauseigenen Forum kündigt das Apollo-Team die nächste Generation der FPGA-basierten-Turbokarte an, die erstmals auch als "Standalone"-Variante angeboten werden soll.



Insgesamt sollen drei Varianten angeboten werden: Die Vampire V4 als eigenständiger Rechner

Die Vampire V4 als Erweiterung für A1000/500/2000/CDTV - mit einem entsprechenden Adapter, dessen Produktion noch nicht beschlossen ist, auch am A600 nutzbar

Die Vampire V4 als Erweiterung für den A1200 Die V4 enthält den bekannten 68080-Prozessor-Core sowie den kompletten, AGA-kompatiblen "SAGA"-Chipsatz.



Spezifikationen: FPGA : Altera Cyclone V A5 (77k LE, 28nm technology)

RAM : 512MB DDR3 (bis zu 1GB/s)

FastIDE mit 40- und 44-Pin-Anschlüssen

Digital Video-out bis zu 720p@60Hz

Dual-Kickstart-flashrom (für maximale Sicherheit)

MicroSD-Steckplatz

CE-, WEEE- and RoHS-zertifiziert

Die Motherboard-Komponenten: IO Header #1 IO Header #2 IO Header #3 Ethernet USB USB DB9 (nur in der Standalone-Variante) DB9 (nur in der Standalone-Variante) FastIDE 40-pin FastIDE 44-pin FPGA Digital Video Amplifier Digital Video Output DDR3 RAM JTAG Header MicroSD-Slot MicroUSB für Spannungsversorgung (nur in der Standalone-Variante) Die V4 soll im vierten Quartal 2017 verfügbar sein. Ein Preis steht noch nicht fest, allerdings werden Interessenten darauf hingewiesen dass die im Vergleich zu den Vorgängern verbesserten Spezifikationen auch eine Preiserhöhung mit sich bringen werden. Wer eines der älteren Vampire-Modelle vorbestellt aber noch nicht erhalten hat, wird die Möglichkeit haben seine Bestellung durch Zahlung des Differenzbetrags auf eine V4 zu ändern. (cg)



[Meldung: 03. Aug. 2017, 20:12]

