19.Aug.2017









AROS: Wöchentliche Fortschritte (ab 11.07.2017)

Zu den Fortschritten der letzten Wochen bei der Arbeit am quelloffenen AmigaOS-Klon AROS zählen Updates beiliegender Programme und Fehlerbereinigungen. Multiple compiler warnings fixed (neil)

Use unified vapor.h header for morphos ports (wawa)

Multiple compiler warnings fixed (wawa)

Alternative repository for NetPBM added (neil)

Zune test code enhanced (neil)

VPDF fixes (neil)

ReadArgs parameters adapted to OS3 API (neil)

New Zunepaint port started (mazze)

Potrace updated to v1.14 (mazze)

ZuneView updated to v0.37 (mazze)

BWBasic updated to v3.20 (mazze)

Rocks'n'diamonds updated to v4.0.0.2 (mazze)

Cflow updated to v1.5 (mazze)

Antiword fixes (mazze)

Zunepaint working in m68k now (wawa)

Milkytracker for m68k fixes (wawa)

GnuRobbo updated to v0.68 (mazze)

Gnujump updated to v.10.8 (mazze)

Fixed possible indefinite loop in iffparse.library (o1i)

Grub2 configure fix (mazze)

Doom GGC6 fixes (mazze)

Fix for a potential division by zero crash in CoW3D (mazze)

FryingPan fixes (mazze)

Many Scout 64 bit fixes (mazze)

Scout m68k fixes (wawa)

Spout 64 bit crash fixed (mazze)

NList GGC6 workaround (mazze)

Cardgame 64 bit crash fixed (mazze)

AmiChess fixes for 64 bit started (mazze)

ISWindow, MineField, Soliton 64 bit fixes (mazze)

Zune Toolbar class 64 bit fixes (mazze)

Zune Prefseditr class 64 bit fixes (mazze)

Identify.library path fix (mazze)

DiskSpeed fixes (wawa)

FryingPan m68k fixes (wawa)

MuiMine ported to 64 bit (mazze)

MuiMine m68k fix (wawa)

PCRE updated to v8.41 (mazze) (snx)



[Meldung: 19. Aug. 2017, 04:50] [Kommentare: 1 - 19. Aug. 2017, 11:50]

[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]